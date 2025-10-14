Microsoft presenta MAI-Image-1 il suo primo generatore di immagini IA

Periodicodaily.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Microsoft ha annunciato MAI-Image-1, il suo primo modello di intelligenza artificiale text-to-image sviluppato interamente in casa. Dopo aver svelato i suoi primi modelli linguistici proprietari, l’azienda descrive questo nuovo sistema come "il prossimo passo del nostro percorso verso un ecosistema di IA completamente interno". Il generatore è stato progettato con un obiettivo preciso: evitare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

microsoft presenta image 1Microsoft lancia il suo generatore di immagini AI: MAI-Image-1 - 1, il suo primo generatore di immagini sviluppato internamente. msn.com scrive

microsoft presenta image 1Microsoft presenta MAI-Image-1, il suo primo generatore di immagini IA - Il nuovo modello promette risultati più realistici, rapidi e meno “standardizzati”, frutto di un lavoro diretto con professionisti creativi ... adnkronos.com scrive

microsoft presenta image 1MAI-Image-1: il nuovo modello AI di Microsoft per generare immagini - 1, il primo modello interno per la generazione immagini: fotorealistico e veloce; integrerà Copilot. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Microsoft Presenta Image 1