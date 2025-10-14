Microchip gratuiti fino a 50 cani e gatti con veterinari della Asl Brindisi

Brindisireport.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OSTUNI - L’assessorato alla Tutela del benessere animale del Comune di Ostuni, in collaborazione con la Asl Brindisi, organizza la seconda edizione del Free microchip day per cani e gatti, un’iniziativa dedicata alla salute e alla tutela degli animali da compagnia.Domenica 19 ottobre, dalle 9.30. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Bonus acqua potabile 2024/ Fino a 50 litri gratuiti per componente (ultime notizie 15 agosto) - Il bonus acqua potabile nel 2024 prevede un quantitativo gratuito giornaliero e per componente familiare. ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Microchip Gratuiti Fino 50