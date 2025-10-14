Microchip gratuiti fino a 50 cani e gatti con veterinari della Asl Brindisi
OSTUNI - L’assessorato alla Tutela del benessere animale del Comune di Ostuni, in collaborazione con la Asl Brindisi, organizza la seconda edizione del Free microchip day per cani e gatti, un’iniziativa dedicata alla salute e alla tutela degli animali da compagnia.Domenica 19 ottobre, dalle 9.30. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
