Micro monolocali di 15 mq a 115mila euro | l' enorme business delle case ' non abitabili' a Milano

La casa è così stretta da non riuscire quasi a camminarci in due. È un monolocale di 15 metri quadrati, all’ultimo piano di uno stabile d’epoca. Per un mese di affitto ci chiedono 700 euro. È tutto molto piccolo: letto, bagno e armadio. “Se hai bisogno possiamo aggiungere un’altra piastra per. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Alla fine degli anni Novanta la vibe delle pieghevoli di era: micro appartamento a Berlino, Erasmus, noodles in microonde per colazione. Ora che abbiamo quarant’anni e ci fa male la schiena: perfettamente rigide, veloci da pulire, fac - facebook.com Vai su Facebook

Micro monolocali di 15 mq a 115mila euro: l'enorme business delle case 'non abitabili' a Milano - Ma a Milano abbiamo visto che ci sono anche abitazioni più piccole, che possono essere affittate o vendute perché sono state ... Come scrive milanotoday.it

Decreto casa, salta il salva-Milano. Il governo sdogana i micro monolocali da 20 mq e il recupero dei sottotetti senza rispetto delle distanze minime - La sanatoria edilizia voluta dal vicepremier Matteo Salvini fa passi avanti in Parlamento ma perde uno dei “pezzi” più discussi, il cosiddetto salva- Scrive ilfattoquotidiano.it

Monolocali di 15 mq, costano di più a Roma o a Milano? La risposta ti stupirà: il costo è stellare - Chi non ha mai sognato di vivere in un appartamento a New York, magari con vista sulla Statua della Libertà? Secondo supereva.it