Michelle Hunziker sull’ex Eros Ramazzotti | Penso alla sofferenza che c’è stata

Michelle Hunziker è ormai innamorata: da mesi, frequenta Nino Tronchetti Provera e, stando alle ultime indiscrezioni, la coppia starebbe facendo delle prove per la convivenza. La conduttrice ha ormai un’idea precisa dell’amore, e crede profondamente che gli amori finiscano perché, a un certo punto, si guarda in altre direzioni, e non più verso lo stesso punto. Oggi con Eros Ramazzotti, ex marito e padre della figlia Aurora, c’è un rapporto di famiglia, di fratellanza. Ma la sofferenza che c’è stata in passato è difficile da dimenticare, tanto da essere diventata un rimorso. Michelle Hunziker, il legame con Eros Ramazzotti. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Michelle Hunziker sull’ex Eros Ramazzotti: “Penso alla sofferenza che c’è stata”

