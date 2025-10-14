Michelle Hunziker sul rapporto con Eros Ramazzotti | Siamo fratelli e famiglia ci vogliamo un bene dell' anima

Vanityfair.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La conduttrice ricorda la sofferenza per aver perso un momento importante «all'apice dell'amore», ma non ha rimpianti, consapevole che non sempre da giovani si hanno gli strumenti per affrontare le cose. Oggi è certa che le persone «si attraggono in un determinato momento della propria esistenza perché c’è un pezzo di cammino che bisogna fare insieme». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

