Michelle Hunziker | Eros Ramazzotti è ancora la mia famiglia La fedeltà? Non è così importante

Tpi.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal matrimonio con Eros Ramazzotti al rapporto con il proprio corpo: Michelle Hunziker si racconta in un’intervista al Corriere della Sera. La conduttrice e showgirl parla dei matrimoni passati e del suo attuale compagno, Nino Tronchetti Provera: “Sono un Acquario, idealista e anticonformista: credo che le persone che ho incontrato nella vita siano tutte importanti. Però bisogna andare avanti, nonostante le difficoltà. Detto questo, magari è opinabile sposarsi tante volte, perché è una fatica immane. C’è una frase che mi rappresenta da un po’ di tempo. Stare con una persona deve piacermi di più di quanto mi piaccia stare sola. 🔗 Leggi su Tpi.it

michelle hunziker eros ramazzotti 232 ancora la mia famiglia la fedelt224 non 232 cos236 importante

© Tpi.it - Michelle Hunziker: “Eros Ramazzotti è ancora la mia famiglia. La fedeltà? Non è così importante”

Argomenti simili trattati di recente

michelle hunziker eros ramazzottiMichelle Hunziker: «La storia con Eros Ramazzotti? Mi dispiace, oggi mi comporterei diversamente. Diventare mamma a 19 anni: la scelta più bella della mia vita» - Diventare mamma a 19 anni «è stata la scelta più bella della mia vita - Si legge su ilgazzettino.it

michelle hunziker eros ramazzottiMichelle Hunziker: «La storia con Eros Ramazzotti? Mi dispiace, oggi mi comporterei diversamente. Diventare mamma a 19 anni: la scelta... - Diventare mamma a 19 anni «è stata la scelta più bella della mia vita ... msn.com scrive

michelle hunziker eros ramazzottiMichelle Hunziker: "Con Eros Ramazzotti ho sbagliato". E svela cosa fare per mantenersi giovane e in salute - Le confidenze private della showgirl svizzera, che a 48 anni è più in forma che mai. Segnala corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Michelle Hunziker Eros Ramazzotti