Michelle Hunziker | Eros Ramazzotti è ancora la mia famiglia La fedeltà? Non è così importante
Dal matrimonio con Eros Ramazzotti al rapporto con il proprio corpo: Michelle Hunziker si racconta in un’intervista al Corriere della Sera. La conduttrice e showgirl parla dei matrimoni passati e del suo attuale compagno, Nino Tronchetti Provera: “Sono un Acquario, idealista e anticonformista: credo che le persone che ho incontrato nella vita siano tutte importanti. Però bisogna andare avanti, nonostante le difficoltà. Detto questo, magari è opinabile sposarsi tante volte, perché è una fatica immane. C’è una frase che mi rappresenta da un po’ di tempo. Stare con una persona deve piacermi di più di quanto mi piaccia stare sola. 🔗 Leggi su Tpi.it
