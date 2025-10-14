Michelle Hunziker | Eros oggi è un fratello Rimpianti? Nessuno sono Acquario!

La conduttrice in un'intervista al Corriere della Sera ha parlato anche delle difficoltà della figlia Aurora per avere genitori così famosi e del suo nuovo amore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Michelle Hunziker: "Eros oggi è un fratello. Rimpianti? Nessuno... sono Acquario!"

News recenti che potrebbero piacerti

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros confessa: "Mi sta salendo un po' di ansietta". I preparativi sono già in corso - facebook.com Vai su Facebook

Michelle Hunziker: «Con Eros Ramazzotti mi dispiace per come è finita, oggi mi comporterei diversamente. Mia figlia Aurora? Fu bullizzata, sono stata ingombrante» - Diventare mamma a 19 anni «è stata la scelta più bella della mia vita - Si legge su ilmessaggero.it

Michelle Hunziker: «Con Eros mi dispiace per come è finita, oggi mi comporterei diversamente. Mia figlia Aurora? Sono stata ingombrante» - Diventare mamma a 19 anni «è stata la scelta più bella della mia vita ... Come scrive msn.com

Michelle Hunziker: "Eros? Rimpianti per come è finita. Potessi tornare indietro...". Che cosa ha raccontato - Michelle Hunziker, uno dei volti più amati della tv, si gode questo momento bello della sua vita, legato anche all'amore con Nino Tronchetti Provera, ma la conduttrice ha anche rimpianti per come è ... Segnala affaritaliani.it