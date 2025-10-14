Michelle Hunziker a ruota libera | Con Eros Ramazzotti oggi mi comporterei in modo diverso

La conduttrice svizzera, Michelle Hunziker, si è lasciata andare ad una lunga ed intima chiacchierata in cui ha parlato anche del suo primo ex marito, Eros Ramazzotti. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Michelle Hunziker a ruota libera: "Con Eros Ramazzotti oggi mi comporterei in modo diverso"

News recenti che potrebbero piacerti

Michelle Hunziker: "Eros Ramazzotti è ancora la mia famiglia" #14ottobre - X Vai su X

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros confessa: "Mi sta salendo un po' di ansietta". I preparativi sono già in corso - facebook.com Vai su Facebook

Michelle Hunziker sincera: “Con Eros ho sbagliato, fedeltà non è così importante” - La conduttrice svizzera ha concesso una lunga intervista in cui ha fatto rivelazioni inedite riguardanti la sua vita privata L'articolo Michelle Hunziker sincera: “Con Eros ho sbagliato, fedeltà non è ... Riporta msn.com

Michelle Hunziker: «Ho imparato a volermi bene. E tutto è cambiato» - Michelle Hunziker ha raccontato al Corriere della Sera il suo presente sereno e la lunga strada che l'ha portata a essere una donna diversa, capace di accettarsi e di fare pace con il ... Secondo msn.com

Michelle Hunziker, Striscia la Notizia cambia volto. il futuro a Mediaset è un’incognita. Rumor - Michelle Hunziker potrebbe lasciare Mediaset dopo i cambiamenti ai palinsesti e il rinvio di Striscia la Notizia. Riporta affaritaliani.it