Michelin Le Mans Cup 2025 | gran finale a Portimao Orari ed info
Si svolgerà tra il 16 ed il 18 ottobre 2025 la prova finale della Michelin Le Mans Cup. Presso l’Autódromo Internacional do Algarve in Portogallo, vedremo in pista ben 43 auto appartenenti alle classi LMP3 e GT3. Ebimotors scenderà in pista con la Porsche 911 GT3 R numero 95. In auto si alternerà la coppia formata da Fabrizio Broggi e da Sabino De Castro. Sul circuito lungo 4.653 metri le condizioni meteo saranno buone, senza possibilità di pioggia e temperature comprese tra 16 e 23 gradi. La Porsche numero 95 dovrà riscattare l’amaro ritiro della precedente prova di Silverstone. Saranno 8 in totale le vetture di classe GT3. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
