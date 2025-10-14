Michael Schumacher il segnale di speranza dopo un casco firmato da lui | cosa sappiamo sulle sue ultime condizioni
Dal drammatico incidente del 2013 sulle piste di Méribel, delle condizioni dell’ex pilota di Formula 1 Michael Schumacher non si è mai saputo molto. La famiglia, a cominciare dalla moglie Corinna, ha tenuto il massimo riserbo intorno alla salute del campione tedesco, del quale trapela un’indiscrezione ogni tanto. É questo il caso: a dare l’aggiornamento è Stefan L’Hermitte, del quotidiano francese L’Equipe, che in un’intervista radiofonica ha spiegato di aver raccolto notizie dalla famiglia Schumacher. E stando alle parole del giornalista, per quanto le condizioni dell’ex ferrarista non possano dirsi buone, ci sarebbe uno spiraglio per poter almeno sperare in un miglioramento. 🔗 Leggi su Open.online
