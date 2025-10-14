Michael Schumacher arriva l’annuncio che scuote il mondo | Lo ha fatto davvero
Le iniziali “MS” sono apparse sulla parte anteriore di un casco da Formula 1 appartenuto al leggendario pilota scozzese Sir Jackie Stewart, in un gesto che ha riacceso un barlume di speranza sulle condizioni di salute di Michael Schumacher dopo il grave incidente sugli sci del dicembre 2013. La firma di Schumacher: un gesto di solidarietà e speranza. L’autografo, costituito dalle sole iniziali “MS” posizionate poco sotto la visiera del casco, è stato realizzato dall’ex pilota tedesco Michael Schumacher con l’assistenza della moglie Corinna, che si prende cura del marito 24 ore su 24 dalla tragica caduta sulle piste di Meribel. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
News recenti che potrebbero piacerti
Un segno di speranza sulle condizioni di Michael #Schumacher: cosa ha fatto l’ex campione di #Formula1 - X Vai su X
Le condizioni di salute di Michael Schumacher La notizia fatta trapelare dalla famiglia: https://fanpa.ge/9V2hJ - facebook.com Vai su Facebook
Michael Schumacher, le condizioni: "Un segno di vita con l'aiuto di Corinna". La tesi incoraggiante dalla Francia - Michael Schumacher, l’autografo su un casco diventa un indizio per la speranza: la tesi sulle condizioni e i segnali dalla famiglia ... Scrive sport.virgilio.it