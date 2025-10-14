Michael Schumacher arriva l’annuncio che scuote il mondo | Lo ha fatto davvero

Le iniziali “MS” sono apparse sulla parte anteriore di un casco da Formula 1 appartenuto al leggendario pilota scozzese Sir Jackie Stewart, in un gesto che ha riacceso un barlume di speranza sulle condizioni di salute di Michael Schumacher dopo il grave incidente sugli sci del dicembre 2013. La firma di Schumacher: un gesto di solidarietà e speranza. L’autografo, costituito dalle sole iniziali “MS” posizionate poco sotto la visiera del casco, è stato realizzato dall’ex pilota tedesco Michael Schumacher con l’assistenza della moglie Corinna, che si prende cura del marito 24 ore su 24 dalla tragica caduta sulle piste di Meribel. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

