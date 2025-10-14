Michael J Fox che da 35 anni convive con il Parkinson ha parlato della sua morte augurandosi che non sia drammatica Ma non certo ora | ha troppe cose da fare

A 64 anni, Michael J. Fox continua a sorprenderci. Non per i suoi ruoli leggendari — Marty McFly in Ritorno al futuro rimane intoccabile — ma per la sua capacità di parlare della malattia di Parkinson con una franchezza disarmante. Recentemente, l’attore ha aperto il suo cuore in diverse interviste a proposito del futuro e di come immagina il giorno in cui dovrà andarsene. E no, non è una conversazione facile da fare o da ascoltare. Ma Fox la affronta con l’ironia e la schiettezza che lo caratterizzano. «Vorrei semplicemente non svegliarmi un giorno. Sarebbe davvero bellissimo. Non voglio un’uscita di scena drammatica. 🔗 Leggi su Amica.it

