Michael J Fox che da 35 anni convive con il Parkinson ha parlato della sua morte augurandosi che non sia drammatica Ma non certo ora | ha troppe cose da fare
A 64 anni, Michael J. Fox continua a sorprenderci. Non per i suoi ruoli leggendari — Marty McFly in Ritorno al futuro rimane intoccabile — ma per la sua capacità di parlare della malattia di Parkinson con una franchezza disarmante. Recentemente, l’attore ha aperto il suo cuore in diverse interviste a proposito del futuro e di come immagina il giorno in cui dovrà andarsene. E no, non è una conversazione facile da fare o da ascoltare. Ma Fox la affronta con l’ironia e la schiettezza che lo caratterizzano. «Vorrei semplicemente non svegliarmi un giorno. Sarebbe davvero bellissimo. Non voglio un’uscita di scena drammatica. 🔗 Leggi su Amica.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#AUGURI a... Michael Woods (39 anni) - facebook.com Vai su Facebook
Su Rai1 Michael Sembello sul palco a 71 anni canta la hit "Maniac" 42 anni dopo Flashdance - X Vai su X
Michael J. Fox affronta il tema della sua morte: «Non voglio un’uscita di scena drammatica» - Fox, che da 35 anni convive con il Parkinson, ha parlato della sua morte, augurandosi che non sia drammatica. Si legge su amica.it
Michael J. Fox e la lotta al Parkinson, 35 anni dopo. “Mi sveglio e capisco subito che giornata sarà” - L’attore racconta il suo percorso e la sua battaglia: “Affronto nuove sfide ogni giorno” ... Si legge su lanazione.it
Ritorno al futuro, Michael J. Fox: "Non voglio una morte drammatica, mi piacerebbe solo non svegliarmi" - La star della trilogia di Robert Zemeckis è tornato a parlare della malattia con la quale convive dal 1991 e del suo futuro. Lo riporta msn.com