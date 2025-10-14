Michael Fassbender a Parma | le riprese di uno spot e la cena con Sabrina Impacciatore
Impossibile non notarlo, e poco importa che vi fossero transenne e troupe: Michael Fassbender non sarebbe comunque passato inosservato agli abitanti e ai turisti di Parma che nei giorni scorsi hanno avuto la fortuna di assistere alle riprese del nuovo spot di cui è protagonista. Michael Fassbender a Parma per le riprese di un nuovo spot. L’attore 48enne è il protagonista del nuovo video promozionale del profumo Acqua di Parma, ed è stato avvistato nel centro della città, tra via Garibaldi e il Duomo, e mentre usciva dallo storico Caffé Cavour. Sul set anche l’attrice italiana Sabrina Impacciatore, con cui Fassbender, dopo le riprese, ha condiviso una cena al ristorante Ai Due Platani di Coloreto, dove entrambi hanno gustato piatti tipici emiliani. 🔗 Leggi su Amica.it
