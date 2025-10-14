Mia figlia ha bisogno di un insegnante di sostegno | l’appello di una mamma all’Asl

Tempo di lettura: 2 minuti Jessica, mamma di una bimba che frequenta la IV^ elementare di una scuola cittadina, ha voluto denunciare pubblicamente “il mancato sostegno da parte dell’Asl ad una sua richiesta finalizzata ad ottenere l’insegnante di sostegno per la propria figlia”. La bimba, a giudizio di Jessica, dopo un referto del 2022 dell’ Ospedale San Pio di Benevento che certificherebbe lo stato di fragilità della piccola derivante da un deficit di apprendimento, difficoltà di memoria e di linguaggio, avrebbe tutto il diritto ad avvalersi, nell’aula e durante le lezioni che frequenta, dell’apporto di un insegnante di sostegno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Mia figlia ha bisogno di un insegnante di sostegno”: l’appello di una mamma all’Asl

