Mi mostri il biglietto | controllore Cotral preso a calci e pugni

Fiuggi, 14 ottobre 2024 – Episodio di violenza a bordo del Cotral. Un controllore in servizio sulla corsa che collega Fiuggi con Anagni è stato aggredito da un passeggero al quale aveva chiesto di esibire il biglietto; a quanto si apprende stato colpito con c alci e pugni al viso, riportando diverse lesioni ed una sospetta frattura del setto nasale. La vittima è stata soccorsa ed accompagnata al pronto soccorso mentre l’aggressore, di nazionalità straniera, si è allontanato ed è poi stato rintracciato dai carabinieri di Anagni che lo hanno accompagnato in caserma per raccogliere la sua versione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

