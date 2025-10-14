Mi hanno fatto scomparire i capelli! Trump contro la copertina di Time che celebra il suo trionfo

La nuova copertina del settimanale Time dedica l’intera prima pagina a Donald Trump, ma il presidente americano non è molto soddisfatto. Non tanto per i contenuti dell’articolo, quanto per l’immagine scelta. Il tycoon è ritratto dal basso in un’inquadratura che ne accentua i tratti e conferisce alla figura un tono monumentale. Il titolo scelto - "Il suo trionfo" - accompagna l’immagine con un riferimento diretto all’accordo di pace per Gaza recentemente firmato dal presidente americano. L’articolo infatti promuove l’azione del capo della Casa Bianca, ponendo l’accento sul “risultato distintivo del secondo mandato” e sulla “svolta strategica” per il Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Mi hanno fatto scomparire i capelli!". Trump contro la copertina di Time che celebra il suo trionfo

