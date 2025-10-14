Mi accompagni a vedere il futuro? | la proposta di Accademia Farm
Farm nasce nel cuore di Erba con l’intento di diventare un punto di riferimento per la formazione artistica e umana. Più di 300 allievi vivono la loro passione e vengono accompagnati in un percorso di crescita personale ogni giorni nei nostri spazi in Via Volta 53f. Ma Farm non vuole fermarsi. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Mi accompagni a vedere il futuro?: la proposta di Accademia Farm - “Non vediamo l’ora di accogliervi e di provare a essere anche per voi dei facilitatori di quello che pensiamo sia l’incontro con la più importante delle compagne di vita: la felicità. quicomo.it scrive