Metti un bicchiere di aceto sul comodino ogni sera e mentre dormi farà la sua magia
Negli ultimi tempi si sta diffondendo una pratica antica quanto sorprendente: lasciare un bicchiere di aceto accanto al letto durante la notte. Quello che potrebbe sembrare un semplice rimedio della nonna si rivela invece un metodo naturale supportato da evidenze scientifiche, capace di migliorare significativamente la qualità dell’aria nella camera da letto e, di conseguenza, il riposo notturno. L’aceto, sia quello di vino bianco che quello di mele, è conosciuto fin dall’antichità per le sue proprietà antisettiche e antibatteriche. Utilizzato tradizionalmente in cucina e per la pulizia domestica, questo prodotto naturale possiede caratteristiche che lo rendono un alleato prezioso anche per la purificazione dell’ambiente in cui dormiamo. 🔗 Leggi su Cultweb.it
