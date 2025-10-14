mette marit di norvegia il figlio sverre magnus ora vive in italia

Sverre Magnus di Norvegia, il figlio di Mette-Marit e il Principe Haakon, si è trasferito in gran segreto. Ora vive in Italia, più precisamente a Milano. Non è chiaro se sia stato allontanato dalla vita di corte in seguito allo scandalo dell’ultimo periodo che ha travolto il fratellastro Marius Borg o se la sua sia stata solo una scelta d’amore. Fatto sta che il 19enne non ha esitato a lasciare Oslo per una nuova vita tutta italiana. Perché il figlio di Mette-Marit di Norvegia vive in Italia. Come riportato dal quotidiano norvegese Se og Hør, il Principe Sverre Magnus di Norvegia si è trasferito a Milano con la fidanzata Amalie Giæver Macleod, vivendo finalmente una relazione sotto lo stesso tetto e non a distanza come accaduto in passato. 🔗 Leggi su Dilei.it

