Metro Napoli Linea 1 chiusa in anticipo per 4 giorni | test in vista dell’apertura della stazione Tribunale
Sono iniziate le prove tecniche per la futura apertura della stazione Tribunale della metropolitana Linea 1 di Napoli, situata nei pressi della sede della Procura della Repubblica. Linea 1 della metropolitana chiusa in anticipo per quattro giorni, da lunedì 13 a giovedì 16 ottobre, per consentire le prove tecniche in vista dell’apertura della nuova stazione . 🔗 Leggi su 2anews.it
? #Metro Linea 1: dalle ore 10:05 riprende il servizio su tutta la tratta. - X Vai su X
Metro Napoli, sospesa la chiusura anticipata della Linea 1: treni regolari dal 14 al 16 ottobre - Ad annunciarlo è stata l'ANM attraverso i suoi profili social rendendo noto che gli orari ridotti consueti non ... Scrive ilmattino.it
Napoli: Linea 1 della metropolitana chiude per 4 giorni - Attraverso una recente nota ufficiale da parte dall'ANNM, è stata anticipata la chiusura della linea 1 della metropolitana di Napoli. Come scrive dailynews24.it
La metro Linea 1 chiude prima per 4 giorni, ci sono le prove per aprire la nuova stazione Tribunale - Al via le prove tecniche per aprire la nuova stazione della metro Tribunale. Segnala fanpage.it