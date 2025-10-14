Firenze, 14 ottobre 2025 – Il maltempo? E’ in arrivo al Sud, ma il tempo in Toscana è previsto per lo più stabile. Lo spiega il Lamma, che nell’elaborare le sue previsioni meteo per i prossimi giorni in Toscana aggiunge: “Fino a domenica piogge abbondanti e temporali, localmente forti e persistenti, previsti sulle regioni meridionali. Un vortice di bassa pressione in approfondimento tra Baleari e Sardegna si porterà lentamente verso est, mentre l'anticiclone di blocco continuerà a insistere sulle Isole Britanniche. In altre parole pioverà quasi esclusivamente al Meridione con parziale coinvolgimento dell'Abruzzo e del basso Lazio, mentre al Nord e sulla Toscana prevarranno condizioni di stabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Meteo, Toscana al riparo dal maltempo nei prossimi giorni