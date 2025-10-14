Meteo quando e dove arriveranno piogge e temporali

Dopo giornate dal sapore quasi estivo, il cielo torna a farsi grigio sull’Italia. L’ ottobrata che ha regalato sole e tepore si ritira lasciando spazio a un fronte perturbato che promette piogge, temporali e cali termici. Le prime avvisaglie arrivano dalle Isole Maggiori, dove si prepara un cambio di scena meteorologico che potrebbe riportare disagi e allerta. Secondo gli esperti, sarà un maltempo “localmente anche intenso”, con episodi che interesseranno progressivamente tutto il Sud e parte del Centro. Ma non si tratta di un semplice acquazzone di stagione: la dinamica in corso ha radici più complesse, legate a una depressione già protagonista di eventi estremi in Spagna. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Meteo, quando e dove arriveranno piogge e temporali

Maltempo sull’Italia, quando e dove arriveranno piogge e temporali: le previsioni meteo - "Ci sarà una situazione di maltempo, localmente anche intenso, che interesserà l' estremo Sud e le Isole Maggiori. Riporta fanpage.it

Meteo: tra poche ore peggioramento con forti Temporali, le zone colpite - ALTA PRESSIONE IN DIFFICOLTA' Sul bacino del Mediterraneo l’ alta pressione, che ci sta regalando una parentesi quasi estiva, inizierà tra poco ad andare in difficoltà. Secondo ilmeteo.it

Meteo: Puglia e Bari, arriva la pioggia autunnale - Dopo l’ottobrata che ha regalato un fine settimana tutto sommato stabile e gradevole da nord a sud, dobbiamo prepararci a una nuova ondata di maltempo ... Riporta meteogiornale.it