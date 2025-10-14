Meteo quando e dove arriveranno piogge e temporali

Tvzap.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo giornate dal sapore quasi estivo, il cielo torna a farsi grigio sull’Italia. L’ ottobrata che ha regalato sole e tepore si ritira lasciando spazio a un fronte perturbato che promette piogge, temporali e cali termici. Le prime avvisaglie arrivano dalle Isole Maggiori, dove si prepara un cambio di scena meteorologico che potrebbe riportare disagi e allerta. Secondo gli esperti, sarà un maltempo “localmente anche intenso”, con episodi che interesseranno progressivamente tutto il Sud e parte del Centro. Ma non si tratta di un semplice acquazzone di stagione: la dinamica in corso ha radici più complesse, legate a una depressione già protagonista di eventi estremi in Spagna. 🔗 Leggi su Tvzap.it

meteo quando e dove arriveranno piogge e temporali

© Tvzap.it - Meteo, quando e dove arriveranno piogge e temporali

Scopri altri approfondimenti

meteo arriveranno piogge temporaliMaltempo sull’Italia, quando e dove arriveranno piogge e temporali: le previsioni meteo - "Ci sarà una situazione di maltempo, localmente anche intenso, che interesserà l' estremo Sud e le Isole Maggiori. Riporta fanpage.it

Meteo: tra poche ore peggioramento con forti Temporali, le zone colpite - ALTA PRESSIONE IN DIFFICOLTA' Sul bacino del Mediterraneo l’ alta pressione, che ci sta regalando una parentesi quasi estiva, inizierà tra poco ad andare in difficoltà. Secondo ilmeteo.it

meteo arriveranno piogge temporaliMeteo: Puglia e Bari, arriva la pioggia autunnale - Dopo l’ottobrata che ha regalato un fine settimana tutto sommato stabile e gradevole da nord a sud, dobbiamo prepararci a una nuova ondata di maltempo ... Riporta meteogiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Meteo Arriveranno Piogge Temporali