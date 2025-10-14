Meteo | l’Ottobrata resiste al Centro-Nord ma in arrivo maltempo al Sud con piogge e nubifragi

Il tanto atteso cambio di stagione dovrà ancora aspettare. L’aria fredda di origine russa, inizialmente prevista sull’Italia, ha infatti preso un’altra direzione, colpendo i Balcani e solo marginalmente il nostro versante adriatico. A confermarlo è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, che spiega come “l’aria polare stia interessando soprattutto l’Europa orientale, mentre sul nostro Paese prosegue un clima mite e stabile”. Nonostante un lieve calo delle temperature, soprattutto nei valori massimi, l’Ottobrata italiana continuerà a farsi sentire su buona parte della Penisola, con giornate ancora gradevoli e soleggiate, specie al Centro-Nord. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Meteo: l’Ottobrata resiste al Centro-Nord, ma in arrivo maltempo al Sud con piogge e nubifragi

Leggi anche questi approfondimenti

Meteo: continua il Caldo anomalo, ora vi diciamo quanto durerà ancora questa Ottobrata - facebook.com Vai su Facebook

#Meteo: continua il #Caldo anomalo, ora vi diciamo quanto durerà ancora questa #Ottobrata - X Vai su X

Meteo, in arrivo temporali al centro nord e brusco calo delle temperature - Tra martedì e mercoledì sono previsti temporali anche di forte intensità, con un elevato rischio di nubifragi e allagamenti, ... Scrive tg24.sky.it

Meteo, temporali al Centro-Nord e caldo al Sud: l'Italia si sta tropicalizzando - Si prevedono anche in futuro nubifragi sempre più intensi a causa del riscaldamento globale: il maltempo continua a colpire il Centro- Secondo tg24.sky.it

Meteo Lombardia, lunedì 18 e martedì 19 agosto il caldo resiste. A quando il calo delle temperature? - Secondo Arpa Lombardia, tra lunedì 18 e martedì 19 agosto il tempo si manterrà in prevalenza stabile sulle pianure e variabile sui rilievi, con deboli precipitazioni possibili sulle zone alpine e ... ilgiorno.it scrive