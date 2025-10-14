Meteo Italia | tra piogge autunnali e schiarite ecco cosa ci attende nei prossimi giorni
ABBONATI A DAYITALIANEWS Anteprima: L’autunno entra nel vivo con un mix di piogge diffuse, calo delle temperature e qualche schiarita. Dopo un weekend instabile, l’Italia si prepara a un nuovo cambio di scenario atmosferico che porterà contrasti tra Nord e Sud. Nord Italia: ritorna la pioggia e temperature in calo. Nei prossimi giorni il Nord sarà interessato da una perturbazione atlantica che porterà piogge e rovesci sparsi, più intensi su Liguria, Lombardia e Veneto. Non mancheranno momenti di tregua, ma il clima resterà umido e più freddo, con temperature in discesa anche di 5-7 gradi rispetto ai giorni scorsi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Argomenti simili trattati di recente
#MeteoItalia | Martedì #14ottobre Qualche rovescio o temporale ? su #Sardegna e #Sicilia, sole nel resto d'Italia. ? ? Ultime previsioni #meteo: https://f.mtr.cool/yguzvlacrf Mappe previsionali: https://f.mtr.cool/glnrvbgihf - X Vai su X
Meteo, Italia divisa in tre. Il meteorologo Lorenzo Tedici fa il punto della situazione - facebook.com Vai su Facebook
Meteo, l'autunno alza la voce: piogge e freddo a metà settimana. La tendenza da mercoledì 15 ottobre - Svolta meteo a metà settimana: caldo anomalo addio, tornano pioggia e correnti fredde. meteo.it scrive
Meteo: Piogge autunnali, svolta improvvisa a fine Ottobre, cosa accadrà - Questo termine viene utilizzato per indicare che le perturbazioni atlantiche (fronti, cicloni, correnti umide occidentali) possano fluire liberamente verso l’Europa meridionale o il Mediterraneo, senz ... Da ilmeteo.it
Meteo, autunno anticipato in Italia? Freddo, piogge e calo delle temperature: le previsioni - Torna il maltempo in buona parte d'Italia con piogge e temporali, anche intensi. Riporta meteo.it