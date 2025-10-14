Meteo Italia | tra piogge autunnali e schiarite ecco cosa ci attende nei prossimi giorni

ABBONATI A DAYITALIANEWS Anteprima: L’autunno entra nel vivo con un mix di piogge diffuse, calo delle temperature e qualche schiarita. Dopo un weekend instabile, l’Italia si prepara a un nuovo cambio di scenario atmosferico che porterà contrasti tra Nord e Sud. Nord Italia: ritorna la pioggia e temperature in calo. Nei prossimi giorni il Nord sarà interessato da una perturbazione atlantica che porterà piogge e rovesci sparsi, più intensi su Liguria, Lombardia e Veneto. Non mancheranno momenti di tregua, ma il clima resterà umido e più freddo, con temperature in discesa anche di 5-7 gradi rispetto ai giorni scorsi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

