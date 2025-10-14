Meteo Italia | tra piogge autunnali e schiarite ecco cosa ci attende nei prossimi giorni

Dayitalianews.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Anteprima: L’autunno entra nel vivo con un mix di piogge diffuse, calo delle temperature e qualche schiarita. Dopo un weekend instabile, l’Italia si prepara a un nuovo cambio di scenario atmosferico che porterà contrasti tra Nord e Sud. Nord Italia: ritorna la pioggia e temperature in calo. Nei prossimi giorni il Nord sarà interessato da una perturbazione atlantica che porterà piogge e rovesci sparsi, più intensi su Liguria, Lombardia e Veneto. Non mancheranno momenti di tregua, ma il clima resterà umido e più freddo, con temperature in discesa anche di 5-7 gradi rispetto ai giorni scorsi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

meteo italia tra piogge autunnali e schiarite ecco cosa ci attende nei prossimi giorni

© Dayitalianews.com - Meteo Italia: tra piogge autunnali e schiarite, ecco cosa ci attende nei prossimi giorni

Argomenti simili trattati di recente

meteo italia piogge autunnaliMeteo, l'autunno alza la voce: piogge e freddo a metà settimana. La tendenza da mercoledì 15 ottobre - Svolta meteo a metà settimana: caldo anomalo addio, tornano pioggia e correnti fredde. meteo.it scrive

Meteo: Piogge autunnali, svolta improvvisa a fine Ottobre, cosa accadrà - Questo termine viene utilizzato per indicare che le perturbazioni atlantiche (fronti, cicloni, correnti umide occidentali) possano fluire liberamente verso l’Europa meridionale o il Mediterraneo, senz ... Da ilmeteo.it

Meteo, autunno anticipato in Italia? Freddo, piogge e calo delle temperature: le previsioni - Torna il maltempo in buona parte d'Italia con piogge e temporali, anche intensi. Riporta meteo.it

Cerca Video su questo argomento: Meteo Italia Piogge Autunnali