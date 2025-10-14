Meteo Italia divisa in due tra maltempo al Sud e sole caldo al Centro

Gazzetta.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre l'Ottobrata continuerà a interessare il Centro, il Sud sarà colpito da un forte maltempo: il cielo sarà, invece, grigio al Nord. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Meteo, Italia divisa in due tra maltempo al Sud e sole caldo al Centro

