Meteo Italia divisa in due tra maltempo al Sud e sole caldo al Centro

Mentre l'Ottobrata continuerà a interessare il Centro, il Sud sarà colpito da un forte maltempo: il cielo sarà, invece, grigio al Nord. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Meteo, Italia divisa in due tra maltempo al Sud e sole caldo al Centro

Le previsioni meteo da martedì 14 a giovedì 16 ottobre 2025 svelano un'Italia divisa in due, tra forte maltempo al Sud e ancora l'ottobrata al Centro.

Che tempo farà nei prossimi giorni? Italia divisa in due tra l’alta pressione e il maltempo al Sud - L’Italia continua a essere protetta da un robusto anticiclone, che però sta iniziando a mostrare i primi segnali di cedimento, in particolare al Sud. Come scrive blitzquotidiano.it

Che tempo farà nei prossimi giorni? Italia ancora spaccata in due, tra anticiclone e vortice mediterraneo - Chiamiamola battaglia, braccio di ferro o più semplicemente un duro scontro: è quello che si verificherà nei prossimi giorni tra l’anticiclone che attualmente ancora protegge quasi tutta l’Italia e un ... blitzquotidiano.it scrive