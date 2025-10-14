Meteo arrivano i temporali | scatta l' allerta gialla nel messinese

Allerta gialla della protezione civile per la giornata di oggi su gran parte della Sicilia, compresa la provincia di Messina. La settimana - come previsto da Lorenzo Badellino, di 3bmeteo.com. - si apre infatti con vortice mediterraneo in arrivo. Da oggi - martedì 14 ottobre 2025 - è atteso un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

