Metamorfosi dj-set di collettivo collegamenti al Catania fringe festival
Metamorfosi dj-set, lo spettacolo della compagnia Collettivo Collegamenti che ha debuttato al Radici Festival di Sirolo, dopo aver partecipato al Tradere Festival di Bologna e alla rassegna Senigallia Sotterranea, approda al Fringe Catania off, il Festival Internazionale del Teatro e delle Arti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Ed è uscito oggi il singolo: “La metamorfosi di un fiore”, dal nuovo doppio album di Aida Satta Flores “VOLVER”, in vinile e in streaming su tutte le piattaforme... https://youtu.be/vJXGIzONgnk?si=ONeyDdanwBlGSWyJ E ringraziamo di cuore l'amica ed artista Ai - facebook.com Vai su Facebook
