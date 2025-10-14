Metamorfosi dj-set di collettivo collegamenti al Catania fringe festival

Metamorfosi dj-set, lo spettacolo della compagnia Collettivo Collegamenti che ha debuttato al Radici Festival di Sirolo, dopo aver partecipato al Tradere Festival di Bologna e alla rassegna Senigallia Sotterranea, approda al Fringe Catania off, il Festival Internazionale del Teatro e delle Arti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it