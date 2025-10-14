Messinese condannato per un omicidio avvenuto nel 1997 la svolta grazie al Dna
Condannato per un omicidio avvenuto 28 anni fa grazie alla prova del Dna. La Corte d’Assise di Brescia ha inflitto 16 anni di carcere al messinese Alessandro Galletta, 53 anni, ritenuto coinvolto nella rapina sfociata nell’uccisione del commerciante di gioielli Carlo Mortilli, avvenuta nel maggio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Messinese condannato per un omicidio avvenuto nel 1997, la svolta grazie al Dna https://ift.tt/o4y9P1S https://ift.tt/UtaTs0x - X Vai su X
Al centro della rubrica fotografica "Visti da lontano" una 24enne messinese che vive a Torino... - facebook.com Vai su Facebook
Il messinese Alessandro Galletta condannato a 16 anni per l'omicidio di Carlo Mortilli nel 1997 - La Corte d’Assise di Brescia, presieduta da Cristina Ardenghi, ha condannato a 16 anni di carcere il messinese Alessandro Galletta , 53 anni, ritenuto ... Lo riporta msn.com