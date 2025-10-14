Messinese condannato per un omicidio avvenuto nel 1997 la svolta grazie al Dna

Messinatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Condannato per un omicidio avvenuto 28 anni fa grazie alla prova del Dna. La Corte d’Assise di Brescia ha inflitto 16 anni di carcere al messinese Alessandro Galletta, 53 anni, ritenuto coinvolto nella rapina sfociata nell’uccisione del commerciante di gioielli Carlo Mortilli, avvenuta nel maggio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

