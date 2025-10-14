Mese della prevenzione | un sorriso più bello e sano anche grazie alle nuove tecnologie
S eguire un’alimentazione sana, praticare attività fisica e fare prevenzione, si sa, sono considerati i pilastri fondamentali per la cura del proprio benessere, tuttavia bisogna ricordarsi anche di non trascurare la salute della bocca. Un tema su cui, negli ultimi tempi, sembra essere cresciuta la consapevolezza da parte degli italiani, come dimostra l’indagine nazionale OmniSalus realizzata da Key-Stone per DentalPro, il più grande gruppo di cure dentali in Italia, in occasione del Mese della Prevenzione. Salute orale: oggi c’è più attenzione. Da quello che emerge infatti 7 italiani su 10, negli ultimi 12 mesi, si sono sottoposti alla pulizia dei denti professionale. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
OTTOBRE IN ROSA - Il MESE DEDICATO ALLA PREVENZIONE E ALLA DIAGNOSI PRECOCE DEL TUMORE AL SENO Il Comune di Santa Giustina in Colle organizza per il giorno 18 ottobre 2025 due importanti appuntamenti: Tappa del tour della pre - facebook.com Vai su Facebook
Al via il 45° Mese della Prevenzione Dentale - Ad ottobre torna la più longeva e radicata iniziativa in Italia nell’ambito della prevenzione della salute orale, nata dall’impegno congiunto di Mentadent e ANDI ... Da odontoiatria33.it