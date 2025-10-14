Mese della prevenzione | un sorriso più bello e sano anche grazie alle nuove tecnologie

S eguire un’alimentazione sana, praticare attività fisica e fare prevenzione, si sa, sono considerati i pilastri fondamentali per la cura del proprio benessere, tuttavia bisogna ricordarsi anche di non trascurare la salute della bocca. Un tema su cui, negli ultimi tempi, sembra essere cresciuta la consapevolezza da parte degli italiani, come dimostra l’indagine nazionale OmniSalus realizzata da Key-Stone per DentalPro, il più grande gruppo di cure dentali in Italia, in occasione del Mese della Prevenzione. Salute orale: oggi c’è più attenzione. Da quello che emerge infatti 7 italiani su 10, negli ultimi 12 mesi, si sono sottoposti alla pulizia dei denti professionale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

