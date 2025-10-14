Merola show anche con l’Italia U19 | il talento bianconero è decisivo contro la Scozia Il VIDEO della grandissima rete

Merola show anche con l’Italia U19: il VIDEO della rete dell’esterno della Juve Primavera decisivo in Nazionale. Un altro gol, un’altra prestazione da protagonista. La crescita di Merola non conosce sosta. L’attaccante della Juve Primavera si è preso la scena anche con la maglia della Nazionale Under 19, siglando la rete decisiva che ha permesso all’Italia di battere 1-0 i pari età della Scozia nell’amichevole di Isernia. Ancora decisivo Stefano Merola, stavolta in Nazionale. Suo il gol vittoria nella partita tra Italia U19 e Scozia U19 pic.twitter.comNJEzaIpjmQ — JuventusJuvenil (@JuvenilJuventus) October 13, 2025 Dopo il pareggio per 1-1 di tre giorni fa, gli Azzurrini del CT Alberto Bollini cercavano una vittoria per chiudere in bellezza il doppio confronto, e a regalargliela è stato proprio il gioiello bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

