Mercedes Vision Iconic | sguardo alla tradizione per il nuovo corso stilistico della Stella

Gazzetta.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La casa di Stoccarda presenta il concept che ne anticipa il nuovo linguaggio di design. Forme sia eleganti che tradizionali, ma con taglio moderno. A bordo l'art déco incontra la guida autonoma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

mercedes vision iconic sguardo alla tradizione per il nuovo corso stilistico della stella

© Gazzetta.it - Mercedes Vision Iconic: sguardo alla tradizione per il nuovo corso stilistico della Stella

Contenuti che potrebbero interessarti

mercedes vision iconic sguardoMercedes Vision Iconic: sguardo alla tradizione per il nuovo corso stilistico della Stella - La casa di Stoccarda presenta il concept che ne anticipa il nuovo linguaggio di design. Segnala gazzetta.it

mercedes vision iconic sguardoMercedes-Benz Vision Iconic: un prototipo tra memoria storica e innovazione per il futuro della Stella [FOTO] - Mercedes svela la Vision Iconic, una nuova fascinosa showcar che rappresenta il primo concreto passo della Casa della Stella verso una nuova era del design iconico che punta dritto all'eccellenza. Scrive motorionline.com

mercedes vision iconic sguardoMercedes anticipa una nuova era di design con la coupé elettrica Vision Iconic, dal frontale illuminato e con richiami Art Déco - Mercedes svela Vision Iconic, un coupé elettrico dal frontale illuminato e richiami Art Déco. Come scrive motorbox.com

Cerca Video su questo argomento: Mercedes Vision Iconic Sguardo