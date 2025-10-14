Mercedes Vision Iconic il futuro elettrico tra Intelligenza Artificiale e fotovoltaico

Ha un fascino "retrofuturista" la Vision Iconic, l'ultima concept-car firmata Mercedes-Benz, presentata in anteprima mondiale alla Shanghai Fashion Week: le proporzioni, tipicamente anni Trenta, sono sinuose e slanciate, a tratti quasi esagerate. Al contempo, però, c'è del sano minimalismo. Ne risulta un'auto "monolitica" nella sua essenzialità. E, al contempo, si leggono i tratti genetici delle Mercedes del passato, a cominciare da quelli della mitica 300 SL. Al f rontale domina l'imponente calandra "Iconic grille", evoluzione dell'omonima mascherina che ha esordito sulla neosvelata GLC elettrica.

