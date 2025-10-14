Mercedes Gleitze | l’eroina che rese Rolex leggenda

Life&People.it Nel cuore pulsante dei ruggenti anni Venti, c’è una s toria che lega il coraggio, l’innovazione e il fascino di un’epoca. Una storia che risponde perfettamente alla domanda: chi è Mercedes Gleitze? Non una diva di Hollywood, né un’ereditiera, ma una giovane segretaria britannica con una passione indomita per le acque gelide. Fu lei, con una traversata epica e quasi incredibile, a trasformare un orologio da polso – allora considerato un fragile accessorio da donna – in un simbolo di robustezza, affidabilità e, lusso intramontabile. La sua impresa non fu solo una vittoria personale, ma un trionfo per un neonato brand Rolex. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

