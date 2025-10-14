Roma, 13 ottobre 2025 - La pausa per le Nazionali permette di allentare per qualche giorno la tensione degli allenamenti a Trigoria, in attesa del ritorno di tutti i protagonisti della stagione giallorossa. Nel frattempo chi è rimasto lavora sotto l'attenta guida di Gian Piero Gasperini. L'avvio di stagione è stato ideale, non perfetto, ma senza dubbio di altissimo livello. La classifica di Serie A vede una Roma in copia con il Napoli davanti a tutto il gruppo, celebrando il cinismo e la qualità di una squadra capace di aggiungere un tassello alla propria crescita gara dopo gara. Questi risultati stanno facendo volare l'entusiasmo della piazza e all'interno degli uffici di Trigoria ragionare su come cementificare le fondamenta su cui si sta costruendo la squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mercato Roma: Çelik verso il rinnovo, Dybala ancora in stand-by