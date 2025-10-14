Mercato Juventus sarà derby d’Italia per accaparrarsi questo giocatore della Serie A? Un club molla la presa ma… La situazione aggiornata

Mercato Juventus, sarà derby d’Italia per accaparrarsi questo giocatore: gli aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri. La delicata situazione contrattuale di Mike Maignan sta spingendo il Milan a guardarsi intorno per il futuro della propria porta. E nella lista dei possibili eredi, come svelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, c’è anche Elia Caprile, giovane portiere del Cagliari seguito con grande interesse anche dalla Juventus. Il contratto del portiere francese scade nel 2026 e le trattative per il rinnovo sono in una fase di stallo. Per questo, la dirigenza rossonera sta monitorando diversi profili per non farsi trovare impreparata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

