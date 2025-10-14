Mercato Juventus quel difensore top torna nel mirino dei bianconeri? Può lasciare a sorpresa il suo club a gennaio | questo fattore può essere decisivo Ultime

Mercato Juventus, quel difensore top torna nel mirino dei bianconeri? Gli ultimissimi aggiornamenti. Un’occasione clamorosa, un ritorno di fiamma che potrebbe infiammare il mercato di gennaio. Kim Min-jae, ex pilastro del Napoli campione d’Italia, sta trovando pochissimo spazio al Bayern Monaco e, secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, la sua situazione potrebbe trasformarsi in una grande opportunità per i top club, incluso il mercato Juventus. Il difensore sudcoreano, 28 anni, dopo una stagione da dominatore in Serie A, non sta riuscendo a imporsi in Bundesliga. Sotto la guida del nuovo tecnico Vincent Kompany, è scivolato indietro nelle gerarchie, chiuso dalla coppia formata da Tah e Upamecano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

