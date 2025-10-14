Mercato Juventus quel difensore top torna nel mirino dei bianconeri? Può lasciare a sorpresa il suo club a gennaio | questo fattore può essere decisivo Ultime
Mercato Juventus, quel difensore top torna nel mirino dei bianconeri? Gli ultimissimi aggiornamenti. Un’occasione clamorosa, un ritorno di fiamma che potrebbe infiammare il mercato di gennaio. Kim Min-jae, ex pilastro del Napoli campione d’Italia, sta trovando pochissimo spazio al Bayern Monaco e, secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, la sua situazione potrebbe trasformarsi in una grande opportunità per i top club, incluso il mercato Juventus. Il difensore sudcoreano, 28 anni, dopo una stagione da dominatore in Serie A, non sta riuscendo a imporsi in Bundesliga. Sotto la guida del nuovo tecnico Vincent Kompany, è scivolato indietro nelle gerarchie, chiuso dalla coppia formata da Tah e Upamecano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Calciomercato Juventus, Comolli ha deciso: a gennaio arriverà quel difensore - Lo slovacco rappresenta un vecchio pallino dei bianconeri Brutte notizie per la Juventus. calcionews24.com scrive
Kim Juventus, la Vecchia Signora torna di prepotenza sul difensore del Bayern Monaco! Lo scenario in vista del calciomercato di gennaio - Kim Juventus, l’ex Napoli è scontento a Monaco e cerca spazio: i bianconeri studiano l’occasione, ma resta viva anche la pista Skriniar L’infortunio di Gleison Bremer, che lo costringerà a un lungo st ... Da juventusnews24.com
Mercato Juventus, bianconeri pronti a tornare alla carica dodici mesi dopo: Comolli vuole provarci sul serio per quell’obiettivo! I dettagli - Mercato Juventus, l’infortunio del brasiliano cambia i piani: a distanza di un anno, i bianconeri tornano a pensare a quel difensore L’infortunio di Gleison Bremer, che lo costringerà a un lungo stop, ... Come scrive juventusnews24.com