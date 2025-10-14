Mercato Juventus il nuovo esterno può arrivare direttamente dalla Serie A! Ecco il nome che stuzzica e non poco la dirigenza bianconera

Mercato Juventus, si cerca il padrone della corsia destra: un giovane del Genoa in pole position, ma restano vive anche altre due piste. Un nome nuovo, un profilo che sta scalando le gerarchie nei desideri della  Juventus, ma senza abbandonare le piste più esperte. Il mercato bianconero per la fascia destra è in pieno fermento. Come riportato da  La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo numero uno è diventato un giovane talento inglese che milita nel nostro campionato, ma la dirigenza tiene aperte anche altre, importanti soluzioni. Mercato Juve: il futuro della fascia destra si chiama Brooke Norton-Cuffy?. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

