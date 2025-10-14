Mercato Juventus dopo Yildiz i bianconeri ci riprovano | nel mirino quel gioiellino del Bayern Monaco a parametro zero! I dettagli

Mercato Juve, i bianconeri a caccia del nuovo talento: un classe 2007 in scadenza nel 2026 ha stregato la dirigenza, ma c’è concorrenza. La storia potrebbe ripetersi, con gli stessi attori e un nuovo, giovanissimo protagonista. Il mercato Juventus, dopo il capolavoro di mercato che ha portato a Torino Kenan Yildiz a parametro zero, ha messo nel mirino un altro gioiello del settore giovanile del Bayern Monaco. Come riportato da Tuttosport, i bianconeri stanno studiando un nuovo “scippo”, ma la concorrenza è agguerrita. Mercato Juve: nel mirino c’è Adin Licina. Il nuovo talento che ha acceso le attenzioni degli scout di mezza Europa è Adin Licina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

