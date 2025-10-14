Mercato Juventus | Di Gregorio Maignan e Perin Una poltrona per…tre! Dentro ai possibili movimenti tra i pali nell’estate bianconera

Mercato Juventus: Di Gregorio, Maignan e Perin. Cosa potrebbe succedere nel reparto portieri dei bianconeri in vista della prossima estate. Una rivoluzione tra i pali, un domino che potrebbe cambiare tutto. Il mercato Juventus programma il futuro e, come riportato dal QS, si prepara a un possibile, totale rinnovamento del reparto portieri. Le posizioni di tutti e tre gli attuali estremi difensori, da Di Gregorio a Pinsoglio, sono in discussione, con una clamorosa suggestione che porta a Mike Maignan. Rivoluzione in porta: tutti in bilico. Il primo a poter salutare è il veterano Carlo Pinsoglio, che starebbe pensando al ritiro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

