Mercato Juventus | Di Gregorio Maignan e Perin Una poltrona per…tre! Dentro ai possibili movimenti tra i pali nell’estate bianconera

Juventusnews24.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercato Juventus: Di Gregorio, Maignan e Perin. Cosa potrebbe succedere nel reparto portieri dei bianconeri in vista della prossima estate. Una rivoluzione tra i pali, un domino che potrebbe cambiare tutto. Il mercato Juventus programma il futuro e, come riportato dal QS, si prepara a un possibile, totale rinnovamento del reparto portieri. Le posizioni di tutti e tre gli attuali estremi difensori, da Di Gregorio a Pinsoglio, sono in discussione, con una clamorosa suggestione che porta a Mike Maignan. Rivoluzione in porta: tutti in bilico. Il primo a poter salutare è il veterano Carlo Pinsoglio, che starebbe pensando al ritiro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mercato juventus di gregorio maignan e perin una poltrona per8230tre dentro ai possibili movimenti tra i pali nell8217estate bianconera

© Juventusnews24.com - Mercato Juventus: Di Gregorio, Maignan e Perin. Una poltrona per…tre! Dentro ai possibili movimenti tra i pali nell’estate bianconera

Altri contenuti sullo stesso argomento

mercato juventus gregorio maignanMercato Juventus: da intoccabile a possibile sacrificio per completare quel colpo in entrata. Scenari stravolti per quel bianconero - Mercato Juventus, il club sta pensando all’acquisto di Maignan a zero in estate, un affare che potrebbe mettere Di Gregorio sulla lista dei partenti Il futuro della porta della Juventus è in discussio ... Da juventusnews24.com

mercato juventus gregorio maignanJuve, rivoluzione totale in porta? Da valutare il futuro di Perin e Di Gregorio - La Juventus potrebbe cambiare completamente il proprio parco portieri in vista della prossima stagione: come riportato dal "QS", se Carlo Pinsoglio, terzo portiere bianconero, ... Riporta tuttojuve.com

mercato juventus gregorio maignanDi Gregorio Juventus: se arriva Maignan, per lui si aprono le porte dell’Inghilterra! Tutti i dettagli - Di Gregorio Juventus, arriva una suggestione che cambia tutto: il portiere bianconero verso un futuro in Premier League La suggestione Mike Maignan infiamma il calciomercato della Juventus e apre inev ... Lo riporta calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Mercato Juventus Gregorio Maignan