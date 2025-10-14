Mercato Juventus bianconeri pronti a tornare alla carica dodici mesi dopo | Comolli vuole provarci sul serio per quell’obiettivo! I dettagli

Mercato Juventus, l’infortunio del brasiliano cambia i piani: a distanza di un anno, i bianconeri tornano a pensare a quel difensore. L’infortunio di Gleison Bremer, che lo costringerà a un lungo stop, obbliga la Juventus a tornare con urgenza sul mercato a gennaio. La dirigenza bianconera è già al lavoro per individuare il sostituto ideale, un difensore di caratura internazionale. E, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la pista più calda porta a un clamoroso ritorno in Serie A: un nome a cui la Juventus aveva già pensato a distanza di dodici mesi. Mercato Juventus: il grande ritorno di Milan Skriniar. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

