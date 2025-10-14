Mercato Juve | servono 20 milioni per portarlo a Torino! Ecco il prezzo per il possibile assalto bianconero a gennaio ultimissimi aggiornamenti

Mercato Juve: 20 milioni è il prezzo fissato per portarlo a Torino! Ultimissimi aggiornamenti sull’obiettivo dei bianconeri in vista di gennaio. Una richiesta da 20 milioni di euro, nessuna intenzione di ammorbidire la posizione. La strada che porta a Nahuel Molina si fa in salita per il mercato Juve. Secondo quanto riferito dal QS, l’Atletico Madrid ha fissato la cifra per il giocatore argentino e non sembra disposto a scendere, complicando i piani della dirigenza bianconera per la sessione di gennaio. L’Atlético fa muro: niente prestito, servono 20 milioni. La Juventus aveva individuato nell’ex Udinese il rinforzo ideale per la corsia di destra, ma si è scontrata con la rigidità dei Colchoneros. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve: servono 20 milioni per portarlo a Torino! Ecco il prezzo per il possibile assalto bianconero a gennaio, ultimissimi aggiornamenti

