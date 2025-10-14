Mercato Juve occhi in casa Real Madrid per gennaio? Due nomi in lista potrebbero diventare due grandi occasioni da cogliere! L’indiscrezione non lascia dubbi

Mercato Juve, occhi nel Real Madrid in vista di gennaio? C’è una doppia occasione pronta per essere colta, ecco quali noi piacciono alla dirigenza. Un doppio colpo da Madrid per sognare in grande. Il mercato Juve guarda in casa Real Madrid per gennaio e, come riportato dal QS, avrebbe messo nel mirino due profili di altissimo livello: il baby-fenomeno Endrick e il centrocampista Dani Ceballos. Il sogno Endrick in prestito. L’idea più affascinante, quella che accende la fantasia dei tifosi, porta al prestito di Endrick. L’attaccante brasiliano, classe 2006, pagato 60 milioni di euro dai “Blancos”, non sta trovando spazio con il tecnico Xabi Alonso e ha bisogno di giocare per continuare il suo percorso di crescita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

