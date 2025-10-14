Mercato Juve occasione low cost dalla Ligue 1! I bianconeri l’hanno messo nel mirino in vista della sessione di gennaio | i dettagli

Mercato Juve, si cerca il padrone della corsia destra: oltre ai giovani talenti, si monitora con attenzione un profilo di grande esperienza dalla Ligue 1. Un mercato fatto di priorità, ma anche di alternative di lusso. La Juventus continua la sua caccia a un rinforzo di qualità per la fascia destra e, mentre si lavora sulle piste principali che portano a giovani talenti, non perde di vista le possibili occasioni. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome di un esperto esterno francese è tutt’altro che tramontato: si tratta di un profilo esperto e affidabile da tenere in caldo, un vero e proprio pupillo di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

