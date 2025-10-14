Mercato Juve occasione low cost dalla Ligue 1! I bianconeri l’hanno messo nel mirino in vista della sessione di gennaio | i dettagli
Mercato Juve, si cerca il padrone della corsia destra: oltre ai giovani talenti, si monitora con attenzione un profilo di grande esperienza dalla Ligue 1. Un mercato fatto di priorità, ma anche di alternative di lusso. La Juventus continua la sua caccia a un rinforzo di qualità per la fascia destra e, mentre si lavora sulle piste principali che portano a giovani talenti, non perde di vista le possibili occasioni. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome di un esperto esterno francese è tutt’altro che tramontato: si tratta di un profilo esperto e affidabile da tenere in caldo, un vero e proprio pupillo di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Bremer si fa male, i tifosi se la prendono coi dirigenti: "Mercato sbagliato" #juve #juventus #bremer #mercato - X Vai su X
#ThiagoMotta ha bocciato quel colpo Retroscena sul mercato #Juve - facebook.com Vai su Facebook
Mercato Juventus, occasione a gennaio: tutte le ultime novità sul possibile futuro del calciatore accostato ai bianconeri - Mercato Juventus, occasione a gennaio: tutte le ultime novità sul possibile futuro del calciatore accostato ai bianconeri Si accende un nuovo caso in casa Manchester United, e la Juventus è spettatric ... Lo riporta juventusnews24.com
Calciomercato Juventus: occasione Guerreiro a gennaio dal Bayern. Che pensa a Vlahovic - I bianconeri vogliono un rinforzo affidabile in fascia Con l’avvicinarsi della finestra invernale di calciomerca ... Segnala calcionews24.com
Juve, niente rinnovo: occasione d’oro in Serie A. Tudor riabbraccia il pupillo - La Juve dovrà investire anche sulla difesa tra gennaio e la prossima estate: tra i nomi un centrale già allenato e apprezzato poco tempo fa ... Scrive calciomercato.it