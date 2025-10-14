Mercato Juve nuovo colpo in vista dal Bayern | nel mirino Adin Licina classe 2007 che incanta l’Europa
Il mercato della Juventus continua a guardare al futuro. Dopo aver messo a segno un colpo da maestro con l’arrivo di Kenan Yildiz a parametro zero, la dirigenza bianconera sogna di ripetere l’impresa. L’obiettivo, stavolta, è un altro talento emergente del Bayern Monaco, un nome che circola da settimane tra gli osservatori dei principali club europei: Adin Licina. Classe 2007, esterno offensivo mancino, Licina è considerato una delle promesse più brillanti del vivaio tedesco. Agisce prevalentemente sulla corsia sinistra ma è in grado di accentrarsi per creare superiorità numerica e finalizzare con il destro. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
