Mercato Juve nuovo colpo in vista dal Bayern | nel mirino Adin Licina classe 2007 che incanta l’Europa

Il mercato della Juventus continua a guardare al futuro. Dopo aver messo a segno un colpo da maestro con l'arrivo di Kenan Yildiz a parametro zero, la dirigenza bianconera sogna di ripetere l'impresa. L'obiettivo, stavolta, è un altro talento emergente del Bayern Monaco, un nome che circola da settimane tra gli osservatori dei principali club europei: Adin Licina. Classe 2007, esterno offensivo mancino, Licina è considerato una delle promesse più brillanti del vivaio tedesco. Agisce prevalentemente sulla corsia sinistra ma è in grado di accentrarsi per creare superiorità numerica e finalizzare con il destro.

