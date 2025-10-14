Mercato Juve il ko di Bremer costringe a rivedere le strategie | per gennaio due le occasioni che potrebbero fare al caso di Tudor I nomi

Mercato Juve, si cerca il sostituto dell’infortunato brasiliano: i bianconeri valutano due occasioni di mercato dalla Turchia e da Monaco di Baviera. L’infortunio di Gleison Bremer, che lo costringerà a un intervento chirurgico e a un lungo stop, obbliga la Juventus a tornare sul mercato a gennaio. La dirigenza bianconera è già al lavoro per individuare il sostituto ideale, un difensore di caratura internazionale in grado di non far rimpiangere il leader brasiliano. E le piste più calde, secondo le ultime indiscrezioni, portano a due clamorosi ritorni in Serie A. Mercato Juve: le due occasioni per la difesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

