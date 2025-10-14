Mercato Juve i bianconeri preparano il colpo per il futuro? Messo nel mirino questo centrocampista | ecco il piano per strapparlo alla rivale di Serie C

Mercato Juve, i bianconeri preparano il colpo per il futuro? Tutti gli aggiornamenti sulle mosse della Next Gen. La rete di scouting della Juventus Next Gen non si ferma mai. L’ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza bianconera, secondo le ultime indiscrezioni lanciate dall’esperto di mercato Nicolò Schira, è quello di Moussa Touré, giovane e promettente centrocampista in forza alla Sambenedettese. L’interesse per il giocatore, classe 2005, rientra nella chiara strategia del club: scovare i migliori talenti delle serie minori per inserirli nel progetto della seconda squadra, un trampolino di lancio fondamentale per il calcio professionistico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, i bianconeri preparano il colpo per il futuro? Messo nel mirino questo centrocampista: ecco il piano per strapparlo alla rivale di Serie C

