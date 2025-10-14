Mercato Inter quanti nomi per la difesa del futuro | due piste estere e 3 profili seguiti in Serie A!

Internews24.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Tutte le idee dei nerazzurri. Una difesa da ridisegnare, tra possibili addii imminenti e scadenze contrattuali che incombono. L’Inter si prepara a un restyling del proprio reparto arretrato, con un occhio al mercato di gennaio e uno, più attento, alla prossima estate. La dirigenza nerazzurra deve infatti gestire due situazioni delicate: la possibile partenza di Yann Bisseck e il futuro dei veterani Francesco Acerbi, Stefan de Vrij e Matteo Darmian, tutti e tre con il contratto in scadenza. 🔗 Leggi su Internews24.com

mercato inter quanti nomi per la difesa del futuro due piste estere e 3 profili seguiti in serie a

© Internews24.com - Mercato Inter, quanti nomi per la difesa del futuro: due piste estere e 3 profili seguiti in Serie A!

Argomenti simili trattati di recente

mercato inter quanti nomiInter, 6 nomi per rifare la difesa. Ma se parte Bisseck, c’è subito un profilo in pole - Con de Vrij, Acerbi e Darmian in scadenza, l'Inter ha la necessità di rinnovare un reparto che ha bisogno di un intervento deciso. Lo riporta fcinter1908.it

mercato inter quanti nomiMercato Inter, nerazzurri al lavoro per il dopo Sommer: spunta uno nome a sorpresa dalla Germania - Tutti i dettagli In vista della prossima sessione di calciomercato estivo, l’Inter ha già iniziato a p ... calcionews24.com scrive

mercato inter quanti nomiInter, Neymar a parametro zero a gennaio: l’esempio Modric al Milan, Marotta pensa al clamoroso colpo di mercato - Mercato Inter, Fabrizio Romano riaccende le voci su un possibile arrivo di Neymar a gennaio: perché Marotta potrebbe valutare la mossa alla Modric ... Scrive sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Mercato Inter Quanti Nomi