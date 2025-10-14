Mercato Inter la società non vuole lasciarsi sfuggire il rinnovo del giovane attaccante
Inter News 24 Mercato Inter, la società nerazzurra vuole allungare il contratto di Esposito: cosa filtra sul centravanti e sul proprio futuro. Il giovane attaccante dell’Inter, protagonista nelle ultime settimane sia con la maglia nerazzurra sia con quella della Nazionale italiana, continua a far parlare di sé. Dopo il primo gol in Serie A contro il Cagliari e la rete siglata subentrando contro l’Estonia, Esposito si conferma una delle promesse più interessanti del calcio italiano. La sua crescita e il suo carisma in campo lo rendono un elemento su cui sia il club che Gattuso stanno puntando con fiducia. 🔗 Leggi su Internews24.com
Le news di calciomercato, le notizie dalle nazionali e non solo.
MERCATO ROVENTE! #Inter, occhi sulla difesa. La #Juve cerca occasioni, il #Milan col caso Leao guarda a Zirkzee. E occhio ai primi esoneri in Serie A... NUOVO VIDEO con @maugirzio_russo e l'ospite Emanuele Cammaroto
Calciomercato Inter, Beppe Marotta vuole comprare quel difensore promettente. La situazione - Calciomercato Inter: nel mirino Muharemovic del Sassuolo per rinforzare la difesa Il calciomercato dell’Inter potrebbe presto accendersi sul fronte difensivo. Come scrive calcionews24.com
Inter e Milan in vendita, ma chi le vuole? L’affare si complica - Bufera su nerazzurri e rossoneri, gli scenari sulla possibile cessione dei due club con relativi dubbi e polemiche ... Si legge su calciomercato.it
Inter, nodo Lukaku: Pochettino lo vuole al Chelsea, Marotta lancia un messaggio - Cinque gol e tre assist nelle ultime quattro partite, doppietta decisiva nella vittoria di ieri col Sassuolo. Secondo calciomercato.com