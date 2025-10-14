Mercato Inter la società non vuole lasciarsi sfuggire il rinnovo del giovane attaccante

Internews24.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Mercato Inter, la società nerazzurra vuole allungare il contratto di Esposito: cosa filtra sul centravanti e sul proprio futuro. Il giovane attaccante dell’Inter, protagonista nelle ultime settimane sia con la maglia nerazzurra sia con quella della Nazionale italiana, continua a far parlare di sé. Dopo il primo gol in Serie A contro il Cagliari e la rete siglata subentrando contro l’Estonia, Esposito si conferma una delle promesse più interessanti del calcio italiano. La sua crescita e il suo carisma in campo lo rendono un elemento su cui sia il club che Gattuso stanno puntando con fiducia. 🔗 Leggi su Internews24.com

