Inter News 24 Mercato Inter, la società nerazzurra vuole allungare il contratto di Esposito: cosa filtra sul centravanti e sul proprio futuro. Il giovane attaccante dell'Inter, protagonista nelle ultime settimane sia con la maglia nerazzurra sia con quella della Nazionale italiana, continua a far parlare di sé. Dopo il primo gol in Serie A contro il Cagliari e la rete siglata subentrando contro l'Estonia, Esposito si conferma una delle promesse più interessanti del calcio italiano. La sua crescita e il suo carisma in campo lo rendono un elemento su cui sia il club che Gattuso stanno puntando con fiducia.

Mercato Inter, la società non vuole lasciarsi sfuggire il rinnovo del giovane attaccante