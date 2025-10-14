Mercato Inter che fine faranno i nerazzurri in prestito? Da Pavard a Carboni | tutti i nomi e gli scenari
Inter News 24 in base agli accordi per il trasferimento. Prima parte di stagione in archivio ed è già tempo di bilanci in casa Inter, non solo per la squadra di Chivu ma anche per i tanti giocatori mandati in prestito a farsi le ossa ( qui le ultime sulle mosse di mercato dei nerazzurri ). Come analizza La Gazzetta dello Sport, sono sei i profili sotto stretta osservazione, un gruppo che tra riscatti e valorizzazioni potrebbe garantire un tesoretto da quasi 40 milioni di euro. Pavard e Asllani verso l’addio. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter, Mkhitaryan: "A fine stagione deciderò se smettere. Paragone inutile fra Inzaghi e Chivu" - Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport a margine della presentazione del. Come scrive tuttomercatoweb.com
Inter su Upamecano? Sky DE: “Bayern spinge per rinnovo, ma c’è distanza: può dire addio a 0” - Come riportato da Sky Sport DE, il giocatore e il suo entourage non hanno intenzione di fare passi verso il Bayern Monac ... Si legge su msn.com
Mercato Inter: per nerazzurri torna di moda Vlahovic per l'estate 2026 - La prima è di carattere economico, visto l'ingaggio da 12 milioni percepito dal classe 2000; la seconda è di carattere ... Secondo it.blastingnews.com