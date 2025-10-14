Mercatanti in fiera fa 23 Con gusti internazionali
Ravioli cinesi contro casoncelli bergamaschi. Per la prima volta nella storia della manifestazione la gastronomia del paese del dragone approda a Mercatanti in Fiera, la kermesse, giunta alla 23^ edizione, in programma da giovedì 16 a domenica 19 ottobre, nel centro cittadino di Bergamo, che per l’occasione si riempirà di profumi e sapori internazionali con prodotti tipici provenienti da tutto il mondo. L’evento quest’anno accoglie oltre cento bancarelle, con 48 espositori stranieri, tra cui appunto i cinesi. Quattordici le regioni italiane rappresentate e 25 le nazioni. Oltre ai ravioli cinesi, tra i prodotti presenti (non solo culinari) ci saranno il sughero portoghese, l’artigianato egiziano, le spezie francesi e i prodotti tipici della Valle d’Aosta, affiancati dalle mini crepes olandesi, dal fritto misto di pesce ligure, ai biscotti bretoni, dai brezel austriaci, alle birre ceche, insieme a ceramiche inglesi e lituane, articoli di pelletteria artigianale ungherese, tovaglie e saponi della Provenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
